В России за год выявлено почти 19 тысяч преступлений, связанных со взяточничеством

За 2021 год в России выявлено 18 599 преступлений, связанных со взяточничеством. Этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с 2020 годом, пишут со ссылкой на статистические данные МВД «Ведомости».

Из общего числа 5 020 преступлений связано с фактами получения взятки, 4 499 – с ее дачей. Их количество выросло на 20,3 и 23,3% соответственно. Также зафиксирован 2 041 случай посредничества во взяточничестве — это на 40,7% больше, чем в 2020. На мелкое взяточничество пришлось 7 031 преступление – рост составил 33,3%.

Всего в России в минувшем году зарегистрировано свыше 35 тыс. преступлений коррупционной направленности - на 13,8% больше, чем в 2020-м. Количество преступлений экономической направленности выросло на 11,6%.

Оценили в МВД и ущерб от преступлений, совершенных в России в 2021 году. По сравнению с 2020-м он вырос на 62,7% и составил 834,5 млрд руб. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составили хищения чужого имущества.