​ Екатеринбург и Тюмень вошли в десятку лучших городов для карьеры

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Сочи вошли в пятерку наиболее перспективных городов для построения карьеры. Переехать туда по работе в 2022 году готовы более половины россиян, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру». В десятку лучших городов для карьеры также вошли Краснодар, Новосибирск, Калининград, Владивосток и Тюмень, пишет РБК

В прошлом году в тройку лидеров вошел Краснодар, за ним следовал Сочи. В этом году Екатеринбург и Казань обогнали их. Калининград, Владивосток и Тюмень в 2021 году не входили в рейтинг. Из десятки пропали Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Самара.

По словам директора «Работы.ру» по региональному развитию Анны Хвостовой, все более востребованными для построения карьеры становятся «города с уклоном в сторону производства и промышленности». «Это обусловлено высоким спросом на сотрудников в производственной сфере, возникшим из-за пика кадрового голода в 2021 году на рынке труда», — отметила специалист.

По ее словам, в 2022 году работники и соискатели в этой сфере «могут рассчитывать на улучшение условий труда и повышение заработной платы».