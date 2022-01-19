Почти у 40% уральцев в 2021 году сократилась зарплата

У 38% работников Уральского федерального округа в 2021 году сократилась зарплата. У 40% она осталась неизменной, а у 18% выросла. Об этом следует из опроса HeadHunter.ru, проведенного среди жителей уральских регионов. В целом по России у 42% заработные платы за 2021 год не изменились, у 27% выросли, у 26% уменьшились.

«О росте зарплат мужчины сообщали чаще женщин (30% против 23%), а молодые респонденты чаще возрастных (37% среди 18-24-летних против 15% среди 45-54-летних)», - сообщает пресс-служба HeadHunter.ru.

Отмечается также, что большинство респондентов, сообщивших о выросших доходах, работают в IT-сфере (44%). В антилидерах оказались продажи, где у 40% зарплаты упали.