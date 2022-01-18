В Росстате раскрыли зарплаты чиновников в 2020 году, когда началась пандемия

Средняя зарплата российских госслужащих в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, увеличилась на 9% и составила 65,8 тыс. руб., пишет со ссылкой на данные Росстата РБК. Однако численность чиновников сократилась на столько же, из-за чего зарплатный фонд не вырос.

Ежемесячный заработок чиновников рос быстрее инфляции, которая по итогам 2020-го составила 4,9%, и был на 28% выше средней зарплаты в стране в целом (51,3 тыс. руб.).

Всего Росстат на конец 2020 года насчитал 660,5 тыс. гражданских госслужащих. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их количество сократилось на 9,2%. Снижение численности гражданских служащих связано с процессами оптимизации, которые проводили отдельные субъекты Федерации, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

В ХМАО заработок чиновников серьезно отличаются от среднего по региону. Средняя зарплата чиновников исполнительной власти в Югре в 2020 году составила 122,2 тыс. руб., тогда как средняя по региону – 85,5 тыс. руб. Но, например, в соседнем Ямале разрыв еще более значительный – 233,7 тыс. у чиновников против средней по региону в 116 тыс. руб.