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​Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые маршруты до Сургута

Из поселений Сургутского района станет проще добраться до Сургута

​Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые маршруты до Сургута
Фото: pixabay.com

Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые автобусные рейсы до Сургута. Об этом сообщается в паблике «Глава в районе» во «ВКонтакте».

Маршрут №108 из Сургута в Белый Яр, Барсово и Солнечный будет разделен на маршруты «Сургут — Белый Яр» и «Сургут — Солнечный».

«Автобусы будут совершать четыре кругорейса в день: два утром и два вечером. Время и периодичность также установили жители. К слову, с начала января в районе запустили два муниципальных маршрута: Белый Яр — Барсово — Солнечный и Фёдоровский — Тром-Аган — Ульт-Ягун», - отмечается в сообщении.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 90, комментариев: 0
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