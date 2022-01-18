Из поселений Сургутского района станет проще добраться до Сургута

Из Белого Яра и Солнечного запустят прямые автобусные рейсы до Сургута. Об этом сообщается в паблике «Глава в районе» во «ВКонтакте».

Маршрут №108 из Сургута в Белый Яр, Барсово и Солнечный будет разделен на маршруты «Сургут — Белый Яр» и «Сургут — Солнечный».

«Автобусы будут совершать четыре кругорейса в день: два утром и два вечером. Время и периодичность также установили жители. К слову, с начала января в районе запустили два муниципальных маршрута: Белый Яр — Барсово — Солнечный и Фёдоровский — Тром-Аган — Ульт-Ягун», - отмечается в сообщении.