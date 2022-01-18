Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ, устанавливающий перечень медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. В документе прописаны причины для бессрочного и временного медотвода.

Совсем не ставить прививку разрешили тем, у кого гиперчувствительность или аллергия на компоненты препарата.

«Согласно перечню, гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40, гиперемия или отек в месте инъекции) являются бессрочными медицинскими противопоказаниями», - уточнили в пресс-службе минздрава.

Временными медицинскими противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, инфекционные заболевания ЖКТ, обострение хронических заболеваний. Если ОРВИ протекала легко, то прививку можно поставить уже после нормализации температуры тела. При среднем или тяжелом течении вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна через 2-4 недели после выздоровления.

В перечень также внесен ряд медицинских противопоказаний в соответствии с инструкциями по медицинскому применению вакцин.

«Люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, относятся к группе риска по развитию тяжелый осложнений новой коронавирусной инфекции и постковидного синдрома. Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщательно соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей», - напомнили в министерстве здравоохранения.