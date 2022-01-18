Лечение коронавируса обошлось россиянам в 2021 году в 64 млрд рублей

В 2021 году россияне потратили свыше 64 млрд руб. на лекарства для лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По данным системы маркировки "Честный знак", в 2021 г. россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства против COVID-19», - сообщил оператор ТАСС.

Больше всего граждане израсходовали на противовирусный препарат умифеновир — 16,8 млрд руб. Далее следуют иммуномодулятор интерферон альфа-2B - 7,2 млрд руб., фавипиравир - 2,9 млрд руб., антибиотик дексаметазон - 1 млрд руб., метилпреднизолон - 800 млн руб.

Наибольшие траты понесли жители Москвы и Московской области - по 5 млрд руб. и Краснодарского края — 3 млрд руб. Всего в стране было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.