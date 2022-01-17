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У вдовы Александра Градского украли 100 миллионов рублей

На вдову Александра Градского совершено разбойное нападение

У вдовы Александра Градского украли 100 миллионов рублей
pixabay.com

В Подмосковье совершено разбойное нападение на вдову певца и композитора Александра ГрадскогоМарину Коташенко. Женщина обратилась в полицию вечером накануне, 16 января. Она сообщила, что неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, злоумышленники похитили 100 млн руб.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. В доме вдовы Градского проводятся следственные действия. Полицейские ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз.

Напомним, Александр Градский умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. За несколько месяцев до смерти певец перенес коронавирус, после чего его здоровье сильно ухудшилось.


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Сегодня в 09:32, просмотров: 266, комментариев: 0
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