На вдову Александра Градского совершено разбойное нападение

В Подмосковье совершено разбойное нападение на вдову певца и композитора Александра Градского – Марину Коташенко. Женщина обратилась в полицию вечером накануне, 16 января. Она сообщила, что неизвестные спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, злоумышленники похитили 100 млн руб.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. В доме вдовы Градского проводятся следственные действия. Полицейские ищут следы отпечатков пальцев злоумышленников, просматривают данные с близлежащих камер видеонаблюдения, собирают материалы для проведения экспертиз.

Напомним, Александр Градский умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. За несколько месяцев до смерти певец перенес коронавирус, после чего его здоровье сильно ухудшилось.