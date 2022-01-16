16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7668   EUR  86,8894  

Новости

Больше новостей
Когда ёлку уберете?

Уже убрал(а) 22.2%

После Старого Нового года 48.7%

К концу января 16.9%

Не решил(а): пусть постоит пока 12.2%

Всего голосов: 189

Комментировать
0
Больше опросов

​Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России

Испытания детской вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшее время

​Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России
Фото: ТАСС

Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время: об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования, — заявил он в разговоре с журналистами. — Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать».

Напомним, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований подали в Минздрав еще в конце прошлого года. Процедура клинических испытаний займет три месяца.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:40, просмотров: 131, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:54
Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России – на детях.

«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю!»
Сергей Б
Сегодня в 11:55
Ну чё, будем ждать воробья.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На трассе в ХМАО в ДТП погиб человек, трое пострадали 1494
  2. ​Заболеваемость коронавирусом в Югре растет 1442
  3. ​Александр Лукашенко вручил цветы человеку без рук 1343
  4. ​В Югре под стражу заключен еще один бизнесмен по делу о ядовитом алкоголе 1273
  5. ​Впервые на сургутской сцене «Идиот» и другие 1135
  6. ​Из-за непогоды в Югре затруднено движение по зимникам 1058
  7. ​Алексей Добровольский: Югра готова к увеличению больных из-за распространения «омикрона» 890
  8. ​Как правильно падать на скользкой дорожке, чтобы не сломать шейку бедра 419
  9. ​В Советском жители остались без воды 147
  10. ​Детскую вакцину от коронавируса начнут испытывать в России 131
  1. В Нижневартовске назначен новый заместитель главы по экономике и финансам 4252
  2. ​В Нижневартовске эвакуировали школу 3849
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 3601
  4. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 3399
  5. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 3221
  6. В Сургуте отменят работу купели на реке 2925
  7. ​Неизвестный «минер» второй день подряд срывает занятия школьникам Нижневартовска 2729
  8. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 2583
  9. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 2461
  10. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 2416
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19436
  2. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 11602
  3. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10920
  4. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 10848
  5. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10832
  6. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 10302
  7. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 10155
  8. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 9860
  9. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 8380
  10. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 8152

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика