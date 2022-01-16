Испытания детской вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшее время

Клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время: об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Я подписывал по этому поводу договорные документы с компаниями, которые будут проводить исследования, — заявил он в разговоре с журналистами. — Вот-вот они начнутся, в ближайшее время можно ждать».

Напомним, что документы на получение разрешения для проведения соответствующих исследований подали в Минздрав еще в конце прошлого года. Процедура клинических испытаний займет три месяца.