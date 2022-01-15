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​Из-за непогоды в Югре затруднено движение по зимникам

На Югру обрушился снегопад

​Из-за непогоды в Югре затруднено движение по зимникам
Фото: instagram.com/transport_hmao

В Октябрьском районе Югры из-за непогоды затруднено движение на зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения «п. Сергино - пгт. Андра», «пгт. Приобье - с. Перегребное», «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное». На ледовой переправе через реку Обь автозимника «п. Сергино - пгт. Андра» движение осуществляется по одной полосе. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства региона.

«При планировании поездок по перечисленным зимним автомобильным дорогам просьба учесть данную информацию и воздержаться от поездок до окончания неблагоприятных погодных условий и окончания снегоуборочных работ», - уточнили в ведомстве.

На Октябрьский район обрушились сильный ветер и снегопад. Ранее синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 256, комментариев: 0
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