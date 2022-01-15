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​Заболеваемость коронавирусом в Югре растет

За сутки в ХМАО зарегистрирован 251 новый случай COVID-19

​Заболеваемость коронавирусом в Югре растет
Фото: Алексей Андронов эксклюзивно для siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 251 случай COVID-19. Это – максимум с ноября 2021 года. Новые заболевшие выявлены почти во всех муниципалитетах округа. Лидером по суточному приросту стал Нижневартовск, где заразились 54 человека. В Ханты-Мансийске выявлено 44 зараженных, в Сургуте – 36.

Скончались за сутки семь пациентов в Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Урае и Сургуте. За весь период пандемии о ковида умерли 2088 человек.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 2 940 человек.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 431, комментариев: 0
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