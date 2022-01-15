7-летняя Настя Радзинская вошла в список самых высокооплачиваемых ютуберов мира

Уроженка Туапсе, 7-летняя Настя Радзинская, заняла шестое место в рейтинге глобального Forbes самых высокооплачиваемых ютуберов мира. Заработок канала Like Nastya оценили в 28 миллионов долларов.

Видеоблог Насти Радзинской впервые попал в рейтинг в 2019 году. Тогда российский Forbes рассказал историю девочки. По словам ее родителей, при рождении Насте поставили тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП), однако через несколько лет все признаки болезни исчезли. Одним из методов терапии назвали работу на камеру.

В 2018 году Радзинские переехали в США. Сейчас девочка живет в Майами. У канала Like Nastya 85,7 миллиона подписчиков.

В этом году рейтинг ютуберов с самым высоким заработком возглавил Джимми Дональдсон с доходом в 54 миллиона долларов.