​Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

В возрасте 78 лет умерла народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже, добавили в театре.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова. Вместе они прожили 59 лет, пишут СМИ. По словам их общих друзей, супруги всегда относились к друг другу с любовью и нежностью.

Известность Вознесенской принесла роль радистки Ани Радионовой в фильме «Майор Вихрь». Она также снималась в картинах «Гараж», «Вокзал для двоих» и сыграла десятки ролей в театрах «Современник» и МХТ имени Чехова.