Обвиняемый в убийстве школьницы в Тюмени не причастен к убийству девочки в Нягани

Экс-полицейский Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени, не причастен к аналогичным преступлениям. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась», - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, собраны «объективные доказательства» причастности Бережного к убийству девочки в Тюмени. На это указывают, в том числе, «следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого», добавил глава СК.

Напомним, Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли у озера в районе Лесобазы 19 августа того же года. Виталий Бережной был задержан 25 августа. По данным СК, он признался, что изнасиловал и убил свою жертву.

После этого следствие проверяло Бережного на причастность к убийству 12-летней девочки в Нягани в 2011 году, где обвиняемый служил в полиции. Он был помощником участкового в югорском городе.