В Югре завершено расследование уголовного дела об огнестрельном ранении ребенка в больнице

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сургутского района. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло иные тяжкие последствия), сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Речь идет об огнестрельном ранении ребенка в больнице. Установлено, что 10-летний мальчик с 18 по 22 октября 2021 года проходил лечение в онкологическом отделении Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Ребенок находился в больнице вместе с дедушкой, который сопровождал его в период госпитализации.

«22 октября 2021 года несовершеннолетний, находясь в палате указанного медицинского учреждения, взял из сумки деда заряженный травматический пистолет и выстрелил себе в голову, причинив тем самым тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

После трагедии прокуратура провела проверку в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Выявлены нарушения, в том числе касающиеся порядка оказания медицинских услуг. Руководителю больницы внесено прокурорское представление. Приняты меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.