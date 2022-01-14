Молодым уральцам понравилось работать удаленно больше, чем их старшим коллегам

Большинству работников из Уральского федерального округа пришлось в 2021 году работать удаленно. 60% участников опроса HeadHunter.ru сообщили, что сотрудники их компаний трудились в таком формате в прошлом году. Чаще остальных на дистанционный формат работы переходили ИТ-специалисты (80%) и маркетологи (73%), реже остальных – административный персонал (43%) и специалисты по продажам (36%).

50% уральских компаний из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех сотрудников, 31% - частично, 19% - не возвращали никого. Сейчас 44% компаний УрФО, по словам их сотрудников, работают в гибридном режиме, совмещая офис и удаленный формат.

Среди самих жителей Урала 70% сегодня постоянно работают в офисе, на производстве либо на территории работодателя, 16% - полностью удаленно, 14% - в гибридном формате.

54% респондентов позитивно оценили переход на дистанционный/гибридный режим – по их мнению, он благотворно повлиял на их работу. Обратной точки зрения придерживаются 21% работников. При этом позитивное влияние чаще отмечают респонденты 18-24 лет (66%), негативное – 45-54 лет (34%).

Среди тех уральцев, кто вернулся в офисы, 27% отметили это как положительный факт, о негативном влиянии сообщили 16%. На работу 31% опрошенных возврат в офис не повлиял никак.