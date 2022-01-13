В России за год на 460 тысяч стало меньше молодых работников

В России число работников в возрасте 20-29 лет с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го сократилось на 460 500 человек. Молодых специалистов стало меньше из-за демографической ямы 1990-х годов, ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса и сокращений в сфере услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата.

По данным экспертов, сокращение числа молодых работников в России началось в 2010 годах: с августа 2010-го по сентябрь 2021-го показатель уменьшился на треть, или почти на 6 млн человек, из-за демографической ямы в 1990 годах. За 2020-2021 годы количество молодых специалистов сократилось на 1,4 млн человек по сравнению с 2019 годом. Дальше показатель снизится еще на несколько миллионов человек, говорится в исследовании.

В период пандемии этот тренд усилился – работы лишились тысячи человек, задействованных в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Также начался отток мигрантов, среди которых много молодых людей.

Также за указанный период сократилось количество работников в группе старше 70 лет – на 24 тыс. человек. Общее количество работающих во всех возрастных группах за этот же период, согласно исследованию, увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.