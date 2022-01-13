Через 20 лет нефть может перестать быть главным источником пополнения бюджета РФ, предрек Кудрин

Через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета России, а потому готовить бюджетную систему страны к энергопереходу нужно уже сейчас. Об этом заявил глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Это может быть лет через 20, я думаю», - сказал Кудрин ТАСС, отвечая на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов.

Глава Счетной палаты также напомнил о существовании бюджетного правила, которое ограничивает расходование поступлений от нефти, страхуя от попадания в зависимость от нефтяных доходов.

«Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают. В этом смысле бюджетное правило уже работает на эту задачу. Но это означает, что цена, выше которой нельзя тратить, будет не $44-45 за баррель, как сейчас, а должна уменьшиться до $40, потом до $30 за баррель, то есть бюджетное правило будет постепенно ужесточаться», - заключил Кудрин.