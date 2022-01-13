Гинцбург: «Спутник М» поступил в оборот на следующей неделе

Вакцина для подростков против коронавируса поступит в гражданский оборот на следующей неделе, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

«Спутник М» был разработан научным центром имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V». Вакцину зарегистрировали 24 декабря 2021 года. Она предназначена для подростков 12-17 лет включительно. Согласие на вакцинацию детей до 15 лет должны дать их родители или законные представители. Для подростков старше 15 лет достаточно их согласия на прививку.