16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5686   EUR  85,4556  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

В центре Гамалеи назвали сроки ввода вакцины «Спутник М» в оборот

Гинцбург: «Спутник М» поступил в оборот на следующей неделе

В центре Гамалеи назвали сроки ввода вакцины «Спутник М» в оборот
pixabay.com

Вакцина для подростков против коронавируса поступит в гражданский оборот на следующей неделе, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

«Спутник М» был разработан научным центром имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V». Вакцину зарегистрировали 24 декабря 2021 года. Она предназначена для подростков 12-17 лет включительно. Согласие на вакцинацию детей до 15 лет должны дать их родители или законные представители. Для подростков старше 15 лет достаточно их согласия на прививку.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:36, просмотров: 195, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 1254
  2. В Югре продолжаются поиски 18-летнего Романа Залозных – он пропал в конце ноября 1179
  3. Сургутян предупредили о продолжении роста цен на бензин 1115
  4. ​В школах и детсадах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию 1032
  5. В Когалыме пенсионерка, проживающая в аварийном жилье, привела чиновников в суд 872
  6. ​На одном перекрестке с Логиновой 869
  7. Размер средней пенсии в России может вырасти на 1 400 рублей 852
  8. Югорчане стали активнее кредитоваться 849
  9. ​Судьбоносная встреча 434
  10. ​СМИ: убившая людей паленая водка продается в других магазинах Югры 412
  1. Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет 5148
  2. ​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу 4298
  3. ​В Нижневартовске в подвале одного из домов прорвало трубу – жители некоторое время провели без воды 4166
  4. ​«Оформляйте меня, я устал». Молодой парень в Сургуте перегулял и устроил разгром в квартире и драку с полицией 4131
  5. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 4052
  6. ​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни 3661
  7. В Нижневартовске назначен новый заместитель главы по экономике и финансам 3107
  8. ​В Казахстане произошел внутриэлитный переворот, и вскоре начнется торжество реакции 3055
  9. ​Актер Илья Глинников пропал в Казахстане 2621
  10. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 2606
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19121
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 13239
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11892
  4. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 10982
  5. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10642
  6. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10552
  7. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 9902
  8. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 9258
  9. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 9190
  10. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 8837

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика