Программу «Социокультурные истоки» введут во все школы и детские сады Югры

Скоро во всех школах и детских садах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию в рамках программы «Социокультурные истоки». Это связано с изменениями, внесенным в закон «Об образовании в Российской федерации», сообщают в РИЦ «Югра».

«Эта программа не религиозная, а светская. Она строится на наших российских ценностях: любви к Родине, сохранении исторической памяти, почитании старших, а также семейных и общечеловеческих ценностях», – рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Кроме того, он напомнил, что «Истоки» факультативно преподаются в школах Сургута десять лет. Всего за два последних года прошли переобучение по этой программе более 120 педагогов Ханты-Мансийска.

«Истоки будут вестись в школах и детских садах округа в рамках дополнительных занятий в очном формате, так как живое общение с педагогом на данные темы не заменишь дистантом», – добавил глава Ханты-Мансийской митрополии.

В дальнейшем планируется переобучение педагогов из других муниципалитетов региона. А также будут закупаться учебные пособия по программе.