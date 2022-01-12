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​В школах и детсадах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию

Программу «Социокультурные истоки» введут во все школы и детские сады Югры

​В школах и детсадах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию
Фото: pixabay.com

Скоро во всех школах и детских садах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию в рамках программы «Социокультурные истоки». Это связано с изменениями, внесенным в закон «Об образовании в Российской федерации», сообщают в РИЦ «Югра».

«Эта программа не религиозная, а светская. Она строится на наших российских ценностях: любви к Родине, сохранении исторической памяти, почитании старших, а также семейных и общечеловеческих ценностях», – рассказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Кроме того, он напомнил, что «Истоки» факультативно преподаются в школах Сургута десять лет. Всего за два последних года прошли переобучение по этой программе более 120 педагогов Ханты-Мансийска.

«Истоки будут вестись в школах и детских садах округа в рамках дополнительных занятий в очном формате, так как живое общение с педагогом на данные темы не заменишь дистантом», – добавил глава Ханты-Мансийской митрополии.

В дальнейшем планируется переобучение педагогов из других муниципалитетов региона. А также будут закупаться учебные пособия по программе.


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Сегодня в 20:29, просмотров: 112, комментариев: 0
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