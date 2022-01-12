В Сургуте и Нижневартовске цена поездок в автобусах выросла на рубль

В 2022 году цена проезда в общественном транспорте выросла на один рубль в Сургуте и Нижневартовске. Решение согласовано региональной службой по тарифам.

В Сургуте стоимость проезда на автобусах СПОПАТ выросла до 28 рублей, сообщается на сайте предприятия. Цены изменились у перевозчиков, субсидируемых и местного бюджета. В маршрутках цена проезда осталась прежней и варьируется от 30 до 50 рублей.

В Нижневартовске проезд в городском транспорте также подорожал до 28 рублей за поездку, однако цена проезда по транспортной карте составит 27 рублей.

В прошлый раз цены на проезд в Сургуте меняли в прошлом году, тогда он также подорожал на рубль.