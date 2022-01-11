Новогодние развлечения травмировали полсотни сургутян

Во время новогодних праздников в Сургуте зафиксировали восемь пожаров, погибших нет. В целом, отмечают снижение возгораний в 2,6 раз по сравнению с прошлым годом в аналогичный период. Об этом рассказали представители экстренных служб города во время брифинга.

«В дачных кооперативах в этом году было два возгорания, в прошлом году – шесть (снижение в три раза). В многоквартирных жилых домах в этом году три пожара, в прошлом – пять (снижение в полтора раза). Очень сильное снижение пожаров у нас произошло в автомобильном транспорте. В этом году у нас один автомобиль сгорел, в прошлом – 7», – поделился статистикой за новогодний период начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Александр Стрелов. Снижение случаев пожаров он связывает с успешно проведенной профилактической работой.

Также в новогодние праздники произошло восемь аварийных отключений энергии. Больше всего пострадали жители дачных кооперативов из-за перегрузок электросетей. Кроме того, в период празднований два сургутянина травмировались во время запусков фейерверков. Еще два, один из них ребенок, получили удары электрическим током от гирлянды. Не обошлось и без происшествий на ледовых городках, горках и катках – 45 человек, в том числе 31 ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Зарегистрировано четыре ДТП, есть пострадавшие. При этом, за это время госпитализировали девять сургутян.

«Работниками спасательного центра было осуществлено 36 выездов на различные происшествия для оказания помощи людям. С начала года на телефон 112 поступило более 15 тысяч вызовов», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачёв. Вместе с тем он отметил увеличение количество звонков, связанных с оказанием медицинской помощи.

Напоминаем, что в период новогодних выходных произошли две коммунальные аварии. Так, 7 января прорвало магистральный трубопровод на улице Мира, а 8 числа – на Пролетарском проспекте. По предварительной информации, причиной происшествий называют коррозионный износ трубопровода.