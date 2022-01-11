Названы самые популярные у россиян страны для поездок в 2022 году

Большинство россиян, планирующих путешествие в 2022 году, собираются в Турцию. Об этом следует из опроса, проведенного Ozon Travel среди 700 пользователей, пишут «Ведомости». Отдохнуть в Турции намерен каждый третий (32%) участник опроса. Среди женщин эта страна востребована больше, чем среди мужчин – 39% и 23% соответственно.

Вторым по популярности направлением у россиян стал Египет - туда собираются 19% опрошенных. В топ-5 вошли также Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). Вдобавок 73% участников исследования собираются путешествовать внутри России. Поехать куда-либо в целом планируют 82% из всех участников опроса.

Большинство россиян — 88% — поедут за границу в 2022 году, чтобы отдохнуть. 41% хотят увидеться с родственниками и друзьями, 14% отправляются в командировку, а 4% будут учиться за рубежом.

Самым популярным временем года для путешествий стало лето. Поездки на этот период запланировали 44% участников опроса. 21% респондентов выбрали весну, 14% — осень, 11% — зиму.