Эффективность вакцины для подростков составила 93%

Эффективность вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» составила около 93%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцина предназначена для подростков 12-17 лет включительно. Согласие на вакцинацию детей до 15 лет должны дать их родители или законные представители. Для подростков старше 15 лет достаточно их согласия на прививку.

«Спутник М» был разработан научным центром имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V». Вакцину зарегистрировали 24 декабря 2021 года. В этот же день были выпущены в гражданский оборот первые две партии препарата. «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, сейчас идет третья фаза, уточняют «Ведомости».