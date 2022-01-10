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«Помимо добра несут также и зло». Песков высказался о регулировании соцсетей в России

От Кремля пока не поступало инициатив по регулированию соцсетей, заявил Песков

«Помимо добра несут также и зло». Песков высказался о регулировании соцсетей в России
pixabay.com

От Кремля не поступало никаких инициатив по регулированию социальных сетей в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас пока нет такого ничего», - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать на фоне событий в Казахстане каких-либо инициатив от администрации президента по регулированию соцсетей в стране.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что необходимо «купировать» зло, которое несут соцсети. «Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее о том, планируют ли власти принимать дополнительные меры по защите молодежи от вредной для нее информации, высказался президент РФ Владимир Путин. В ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года он заявил, что российские власти будут продолжать добиваться от международных IT-гигантов исполнения требований российских законов, но при этом постараются соблюсти золотую середину в регулировании интернета и распространения в нем информации.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 158, комментариев: 0
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