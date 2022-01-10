Добыча нефти в России выросла в 2021 году на 2,2%, газа – на 10%

Объем добычи нефти и газового конденсата вырос в России в 2021 году на 2,2% по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн, сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,52 млн баррелей.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года. В декабре в дальнее зарубежье экспортировали 19,24 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 12,7%, пишет Агентство нефтегазовой информации.

Объем добычи газа в России в 2021 году вырос на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 762,3 млрд куб. м. В декабре в стране произвели 69,03 млрд куб. м газа – по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года рост составил 3,3%.