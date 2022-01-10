Цены в России в 2022 году вырастут на 5%, дали прогноз эксперты

Инфляция в России по итогам 2022 года составит 5%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

«В наступившем году инфляционное давление будет постепенно спадать за счет нормализации цепочек поставок, увеличения предложения на рынках различной продукции, от продовольствия и заканчивая бытовой техникой и автомобилями», - отметил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин, который ожидает снижения инфляции до 5,1%.

Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков прогнозирует возврат к потреблению услуг и снижение потребления товаров, что, по его оценке, должно привести к снижению давления на транспортные цепочки и цены.

Прогнозы экспертов по инфляции в 2022 году:

АКРА — 5%;

БКС — 5%;

«ВТБ Капитал» – 5,4%;

НРА – 5-5,5%;

Открытие – 4,5-5%;

Промсвязьбанк – 5,7%;

Сбербанк – 5,4%;

«Уралсиб» – 5,2%;

«Эксперт РА» – 4,5».

Напомним, в 2021 году, по предварительным данным, инфляция в России составила 8,39% против 4,3% на конец 2020 года.