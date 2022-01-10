В Казахстане проходит день общенационального траура

Сегодня, 10 января, в Казахстане день общенационального траура по жертвам массовых беспорядков. В знак скорби на государственных учреждениях приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы на телевидении.

Ранее дату траура обозначил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом у себя в соцсетях сообщил его пресс-секретарь Берик Уали: «В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура».