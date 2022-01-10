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Злостным нарушителям ПДД теперь грозит тюремный срок

В России вступил в силу закон о тюремном наказании для злостных нарушителей ПДД

Злостным нарушителям ПДД теперь грозит тюремный срок
pixabay.com

В России с понедельника, 10 января, ужесточается наказание за регулярные нарушения правил дорожного движения. Проект федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают наказание для водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию и лишенным прав на управление транспортом. Наказание возможно в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишения свободы на срок до двух лет. Тем водителям, которые ранее отбывали наказание за регулярные превышения скорости и выезды на встречную полосу, грозит лишение свободы до трех лет и запрет на занятие определенных должностей до шести лет.

Поправки разработали депутаты Госдумы от «Единой России» после громкой аварии в Москве в ноябре 2021 года. На Кутузовском проспекте известный автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он погиб вместе с пассажиром — президентом Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 271, комментариев: 0
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