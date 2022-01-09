Россиянам придется жить с QR-кодами как с паспортами

QR-коды, свидетельствующие о вакцинации против коронавируса, теперь как паспорта: к ним надо адаптироваться и спокойно жить. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли наличие документа о прививке обязательным условием для того, чтобы собираться большими компаниями.

«Чем вас смущает сертификат вакцинации? — спросил министр здравоохранения в ответ, его слова приводит «Российская газета». — Время диктует правила поведения. Когда-то не было паспортов, потом они появились. Меняется все. И человек должен уметь адаптироваться».

Напомним, что QR-коды, ведущие на страницу портала «Госуслуги» со сведениями о вакцинации гражданина, начали вводить в ряде российских регионов в 2021 году. Их требуют при входе в торговые центры, кинотеатры и прочие общественные места. В Татарстане пошли еще дальше: без QR-кода нельзя проехать на общественном транспорте. Вскоре вопрос о введении требования QR-кодов при посадке в поезд или самолет будет решаться на федеральном уровне.