Горящий полвека кратер в Туркменистане потушат

Газовый кратер в пустыне Каракумы, известный под названием «Врата ада» наконец потушат — такое распоряжение отдал лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Как передает «Туркменистан сегодня», это поручение было отдано накануне на заседании правительства: президент заявил, что в пожаре, который бушует более 50 лет, «теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа».

Чтобы потушить пламя, назначенному ответственным вице-премьеру Шахыму Абдрахманову придется «собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов».

«Врата ада» разверзлись в 1971 году после обвала в пустыне разведочной шахты. Сегодня они представляют собой кратер в 20 метров глубиной и 60 метров шириной, внутри которого полыхает природный газ.