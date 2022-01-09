16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2926   EUR  84,0695  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ученые: Омикрон — предвестник завершения эпидемии?

С появлением штамма омикрона COVID-19, вероятно, выход из эпидемической стадии, считают ученые

​Ученые: Омикрон — предвестник завершения эпидемии?
Фото: pixabay.com

Омикрон несет избавление от эпидемии? Возможно, именно так: исследователи из ЮАР заявили, что, вероятно, с появлением этого штамма COVID-19 начал переход из эпидемической фазы в эндемическую — то есть характерную для определенной местности.

Такие выводы сделаны на основе данных 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну омикрона, и 3976 пациентов с предыдущими штаммами, пишет Bloomberg, перевод дает РБК. Так, только 4,5 процента заболевших омикрон-штаммом COVID-19 умерли в госпитале — средний показатель других штаммов почти в пять раз больше: 21 процент.

При этом с каждой новой волной наблюдается более легкое течение заболевания, что и дает ученым возможность проявлять осторожный оптимизм, называя омикрон предвестником завершения эпидемии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:19, просмотров: 327, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни 1500
  2. ​Тепло подано в дома: ремонт теплопровода на Пролетарском завершен 1100
  3. ​НГ-2021. Закрытие года: Жалуйтесь потише! 1049
  4. За сутки в Югре «корону» надели 129 человек 996
  5. ​В Нижневартовске девочка, в Сургуте — мальчик: новогодних младенцев подсчитали в Югре 954
  6. ​НГ-2021. Открытие года: На курорт! 928
  7. ​Актер Илья Глинников пропал в Казахстане 652
  8. ​НГ-2021. Тяжба года: «Я тебя породил…» 436
  9. ​Новогоднее убийство произошло в Мегионе 411
  10. ​Бордель, кнопка и собака 389
  1. Синоптики предупредили о резком похолодании в Югре 5886
  2. Металлургический комплекс в Сургуте заработает в третьем квартале 2022 года 5846
  3. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 5505
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал мужчина 4943
  5. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 4810
  6. Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет 4157
  7. В начале 2022 года светофоры на некоторых участках нижневартовских дорог станут работать по-новому 4041
  8. ​Православные праздники в Сургуте пройдут с ковидными ограничениями 3669
  9. ​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу 3424
  10. ​Вартовчане показали лучше водителя автобуса: очень позитивный и в галстуке 3375
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 18654
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 12163
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 10589
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10387
  5. Нефтеюганец потерял на фейковых инвестициях более 330 тысяч 10213
  6. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 9658
  7. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 9229
  8. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 8588
  9. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 7919
  10. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 7852

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика