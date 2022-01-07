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​Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россия получила первое золото на этапе Кубка мира по биатлону

​Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Фото minmolodsport.saratov.gov.ru

Российский биатлонист Александр Логинов получил золотую медаль за победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. Как сообщает РБК, спортсмен прошел трассу за 27 минут и 0,8 секунды, за стрельбу он допустил один промах. Его ближайшим преследователем стал француз Эмильен Жаклен – он промахнулся два раза и отстал на 6,5 секунды. На третьем месте оказался норвежец Стурла Холм Легрейд (отставание в 15 секунд). В пятерку вошел россиянин Антон Бабиков – его отставание от соотечественника составило 23 секунды.

Это первое золото на нынешнем этапе Кубка мира для России. Большие надежды у сборной нашей страны были на Эдуарда Латыпова, но он заразился коронавирусом, поэтому пропускает старты.


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Сегодня в 18:58, просмотров: 218, комментариев: 0
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