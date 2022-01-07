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​Сургут не попал в рейтинг лучших городов для выгодной покупки жилья

В рейтинге топ-10 городов России для выгодной покупки жилья попали два уральских города

​Сургут не попал в рейтинг лучших городов для выгодной покупки жилья
Фото siapress.ru

РБК опубликовал рейтинг лучших российских городов, где покупка квартиры в 2022 году может принести максимальную выгоду. Для попадания в этот топ-10 рассматривались города с высоким уровнем жизни, развитым рынком жилья, доступной недвижимостью и высоким спросом на покупку и аренду квартир. Сургут и другие города Югры и Ямала в этот рейтинг не попали.

Зато там оказались Тюмень и Екатеринбург. Столица «матрешки» – на четвертом месте, во многом благодаря состоятельным покупателям из севера области, откуда многие предпочитают переезжать для смягчения климата и за новым качеством жизни. Екатеринбург попал на третье место – это единственный миллионник, где выросло население, так как он притягивает огромное количество студентов с разных регионов и мигрантов, при этом предложение на рынке жилья сократилось, что значит рост цен в ближайшей перспективе.

Возглавил же этот рейтинг Калининград – он впитал в себя часть повышенного спроса на внутренний туризм, образовавшегося на фоне обнулившегося внешнего, и многие состоятельные люди решили прикупить себе жилье именно там, максимально близко к Европе. Также в рейтинге лучших для жилищных инвестиций городов – Самара, Красноярск, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Махачкала и Дербент.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 577, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:47
Маркетинговые фейки. Покупка жилья по нынешним ценам выгодна двум игрокам. Это застройщику и банку. А для покупателя это или ипотека или невыгодное для него вложение своих сбережений. Но что делать? Жить то где-то надо. А выгода для граждан была однажды, когда государство предоставляла жилье по составу семьи бесплатно. И не было никакой ипотеки. Кто имел деньги покупал кооперативную квартиру. Кто отработал год на кирпичном заводе в Ленинграде получил, к примеру, квартиру в МЖК на Островского. Вот так.

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