Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный автогаз

Власти Казахстана выполнили требования протестующих и установили предельные цены на сжиженный автогаз, передает «Спутник Казахстан». Таким образом, стоимость за литр топлива распределилась по регионам страны следующим образом:
- в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр (в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр);
- в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр (в отдаленных районах – 65 тенге за литр);
- в Алматы – 65 тенге за литр;
- в столице, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр (в отдаленных районах – 75 тенге за литр).
Напомним, что из-за повышения цен на газ до 120 тенге в Казахстане начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Более подробно читайте об этом в нашем обзоре.
50 тенге – это 8,45 рублей.
75 тенге – 12,68 рублей.
Получается в результате протестов населения цены на сжиженный автогаз в Казахстане установились 8,45 – 12,68 рублей за литр.
Для сравнения в России от 35 рублей за литр газа. В Сургуте 38 рублей.
То есть, если судить по Казахстану, то в России очень угнетающая обстановка.
Если судить по России – то нет.