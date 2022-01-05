Вячеслав Володин пообещал ужесточить наказание для педофилов в январе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для педофилов будет принят уже в январе.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — написал спикер в своем telegram-канале.

Заявление Володин сделал после трагедии в Костроме, где была убита 5-летняя девочка. Установлено, что один из двух похитивших ее мужчин является педофилом-рецидивистом.

«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом», — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

Вечером 4 января на улице Северной Правды в Костроме двое мужчин похитили 5-летнюю девочку, которая гуляла рядом с местом работы мамы. В поисках ребенка принимали участие полицейские, следователи и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Девочку нашли убитой в одном из общежитий города. Подозреваемые в убийстве задержаны и заключены под стражу.