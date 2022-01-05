В Министерстве труда России разъяснили, когда и как подавать заявление на продление детских выплат. Информация опубликована на официальной странице ведомства в инстаграме.

В частности, уточняется, что ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет продлевать не нужно. После подачи заявления они выплачиваются автоматически.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет назначается по заявлению: «Заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 3 года. Если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, ее назначат с даты рождения, если позже - со дня обращения. Пособие назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет ребенка. Каждый раз необходимо подавать заявление, при его рассмотрении будет заново проверяется среднедушевой доход семьи».

Подать заявление выплату на детей от 3 до 7 лет можно в любое время после того, как ребенку исполнилось 3 года, и до его 8-летия. Назначается на 12 месяцев. Для назначения выплаты на следующие 12 месяцев нужно подать новое заявление, при этом заново проверяется доход и имущество семьи.

Ежемесячное пособие родителям, в одиночку воспитывающих детей от 8 до 17 лет, назначается также на 12 месяцев после заявления: «Затем можно обратиться с новым заявлением, при его рассмотрении будет также проверяться имущество и доход. Если заявление подано в течение 6 месяцев с 8-летия ребенка, то пособие начисляется с 8 лет. Если позже – с даты обращения».