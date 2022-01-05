Президент Казахстана Касым-Жомарт возложил ответственность за протесты на правительство страны

Правительство Казахстана ушло в отставку после массовых протестов в стране. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Обязанности премьер-министра Республики временно возложены на Алихана Смаилова, который занимал пост первого вице-премьера ушедшего правительства, передает «Интерфакс».

В пресс-службе президента сообщили, что Токаев провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. «Говоря о сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство, в том числе Минэнерго, а также КазМунайГаз и Казахгаз виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ», — приводит сообщение пресс-службы «Коммерсант».

Накануне в Казахстане прошли митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые протесты. Люди выдвигали требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и другие. В Алматы начались массовые беспорядки, которые продолжились и после объявления об уходе в отставку правительства.