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Большинство россиян планируют поменять работу ради более высокой зарплаты

Свыше 70% россиян надеются сменить работу в 2022 году

Большинство россиян планируют поменять работу ради более высокой зарплаты
pixabay.com

Большинство россиян намерены сменить работу в 2022 году. Об этом намерении сообщили 71% участников опроса сервиса «Работа.ру». В прошлом году такие планы были у 43% россиян, пишет ТАСС.

Большинство респондентов (76%) от новой работы ожидают высокой зарплаты. 58% респондентов на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% надеются соблюдать баланс между работой и отдыхом. 37% участников опроса ищут новые возможности для карьерного роста, 33% заинтересованы в обучении и еще 32% - в получении возможности решать интересные задачи на работе.

Из опроса также следует, что 39% из тех, кто надеется найти новую работу в этом году, настроены сменить профессию. Почти половина (49%) из них сейчас подбирают подходящие вакансии по новым специальностям.

В ноябре 2020 года проводился аналогичный опрос. Он показал тогда, что в 2021 году планировали поменять работу 43% россиян.


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04 января в 16:54, просмотров: 526, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
04 января в 18:20
Свыше 70% россиян надеются сменить работу в 2022 году ради более высокой зарплаты. Решили мигрировать из России в более благополучные страны?

Ну это будет массовый исход россиян из России. Почище исхода израильтян из Египта под предводительством Моисея.
Сергей Б
04 января в 18:26
Или, извиняюсь спросить, эти 70% процентов россиян надеются найти работу с более высокой зарплатой в России? Вот дурилки картонные. Никто более высокую зарплату на блюдечке с голубой каемочкой не преподнесет. Надо оторвать сраку от дивана с телеком и добиваться. Но это не про россиян.
йося
04 января в 23:31
А шо толсто.опые уже не россиянки, у них не отрывая зашибись получается. Чайные церемонии на Восходе, халявный обед в Собутыльнике, откаты от корпоративчиков, з/п нехилая, премии.
Серя, главное правильно присосаться к бюджетной сиське.
Даже шестерке Бухаевой чутка перепадает.
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