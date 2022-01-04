Свыше 70% россиян надеются сменить работу в 2022 году

Большинство россиян намерены сменить работу в 2022 году. Об этом намерении сообщили 71% участников опроса сервиса «Работа.ру». В прошлом году такие планы были у 43% россиян, пишет ТАСС.

Большинство респондентов (76%) от новой работы ожидают высокой зарплаты. 58% респондентов на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% надеются соблюдать баланс между работой и отдыхом. 37% участников опроса ищут новые возможности для карьерного роста, 33% заинтересованы в обучении и еще 32% - в получении возможности решать интересные задачи на работе.

Из опроса также следует, что 39% из тех, кто надеется найти новую работу в этом году, настроены сменить профессию. Почти половина (49%) из них сейчас подбирают подходящие вакансии по новым специальностям.

В ноябре 2020 года проводился аналогичный опрос. Он показал тогда, что в 2021 году планировали поменять работу 43% россиян.