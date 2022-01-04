Зависимость от видеоигр получила статус официально признанного заболевания

Компьютерная игромания официально признана болезнью. Об этом говорится в Международной классификации болезней (МКБ-11), одиннадцатое издание которой вступило в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения, пишет РБК.

Согласно документу, игровая зависимость характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн. Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.



«Модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся», — следует из документа.