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ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием

Зависимость от видеоигр получила статус официально признанного заболевания

ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием
pixabay.com

Компьютерная игромания официально признана болезнью. Об этом говорится в Международной классификации болезней (МКБ-11), одиннадцатое издание которой вступило в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения, пишет РБК.

Согласно документу, игровая зависимость характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн. Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.

«Модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся», — следует из документа.


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04 января в 15:47, просмотров: 661, комментариев: 0
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