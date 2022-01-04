На юге Франции обнаружен новый штамм ковида – им успели заразиться 12 человек

Ученые обнаружили на юге Франции новый штамм коронавируса камерунского происхождения. Об этом следует из препринта исследования новой мутации, который опубликован на портале MedRxiv. Согласно данным исследования, новым вариантом ковида уже заразились 12 человек, пишет РБК.

Отмечается, что первый случай инфицирования этим штаммом был выявлен еще 9 декабря. По информации исследователей, этот вариант ковида содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

Напомним, с середины ноября в мире распространяется омикрон-штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу декабря омикрон проник более чем в сто стран мира.