Экзамены по точным и естественным наукам в школах могут перевести на другой формат

Профессор Института образования НИУ ВШЭ, экономист, эксперт в области образования Ирина Абанкина заявила, что ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии и географии предложили перевести на компьютеры в 2024-2025 годах. По словам эксперта, на данный момент эта работа ведется активно, а в школы и вузы России вводятся онлайн-платформы.

«Мне кажется, что в отношении математики это довольно быстро произойдет, в течение двух лет. Возможно, там, где задачи, сделать это легко», — подчеркнула эксперт в разговоре с журналистом ТАСС.