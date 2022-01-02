Привычка пить кофе спасет вашу печень

Привычка пить кофе (с кофеином или без него, молотый или растворимый) снижает риск хронических болезней печени и прочих связанных с этим органом заболеваний. Это выяснили исследователи из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов, пишет The Mirror. По оценке ученых, максимального эффекта достигают те, кто пьет по три-четыре чашки в день.

Авторы исследования изучили данные о 495 585 любителях кофе, взяв их из британского Биобанка, отмечает «Иносми.ру». Ученые наблюдали за участниками испытания в течение 10 лет. Четыре из пяти участников пили молотый или растворимый кофе с кофеином или без него, а два из десяти не пили кофе вообще.

Согласно результатам исследования, у любителей кофе по сравнению с теми, кто от него отказался, на 21% снижался риск хронических печеночных заболеваний, на 20% — риск заболевания стеатозом, и на 40% — риск смертельного исхода от хронических болезней печени. Наибольший эффект был отмечен у тех, кто пил молотый кофе, в котором содержится наибольшее количество кавеола и кафестола. Эти вещества защищают животных от хронических печеночных заболеваний. В растворимом кофе содержание кавеола и кафестола ниже, но и он тоже снижает риск хронических печеночных заболеваний.

Ведущий автор исследования доктор Оливер Кеннеди сделал вывод, что «кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени». «Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печеночных болезней», - резюмировал он.