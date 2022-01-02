Человечество изрядно замусорило Луну за 50 с небольшим лет

Астронавты за время миссии на лунной поверхности успели изрядно ее замусорить. Сейчас на спутнике находится почти 200 тонн вещей с Земли, пишет Esquire.

Так, на поверхности Луны находится 96 мешков с мочой и калом астронавтов, 74 межпланетные станции, спускаемых аппарата и модуля, 12 фотокамер Hasselblad, 12 пар лунных ботинок, 9 подлокотников, 6 луноходов, 6 выцветших нейлоновых флагов США, 5 уголковых отражателей, 2 гамака и 2 мячика для гольфа.

Кроме того, на спутнике обнаружен дротик для дартса, телекамера, дрель, соколиное перо, флаг ООН, алюминиевая скульптура «Павший астронавт», золотая оливковая ветвь, золотой телескоп, серебряная булавка, памятные медали с изображениями Юрия Гагарина и Владимира Комарова, силиконовый диск с посланием 73 мировых лидеров, семейная фотография астронавта Чарльза Дьюка.

Также по лунной поверхности разбросаны молотки, плоскогубцы, грабли, лопаты, батарейки и влажные салфетки.