Рост числа заболевших коронавирусом в России начнется после праздников, дал прогноз эксперт

Спад заболеваемости коронавирусом в России может продлиться до конца новогодних праздников. Затем вновь начнется рост числа инфицированных. Такой прогноз дал врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

«На текущий момент происходит вытеснение штамма "дельта", при этом количество пациентов с тяжелым течением практически не изменилось. Вероятно, спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул», - сказал эксперт ТАСС.

По его словам, вероятный подъем заболеваемости ковидом после праздников будет связан с увеличением социальных контактов, низким процентом вакцинированных трехратно - с бустерной дозой - и негативным отношением населения к ношению масок и дистанцированию.