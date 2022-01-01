Ученый назвал примерные сроки завершения пандемии коронавируса

«Омикрон», возможно, станет последним штаммом коронавируса в рамках текущей пандемии, поэтому пандемия дойдет до пика 20 февраля. Такое мнение выразил профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис, сообщает Lenta.ru. По его словам, в Греции восходящая тенденция заражений продолжится до 22 января, после чего начнется спад, а общество получит достаточный иммунитет для противостояния коронавирусу.

Это не первое подобное мнение – аналогичную идею высказывал академик РАН Феликс Ершов предположил, что «омикрон» является сигналом к завершению пандемии, так как, предположительно, этот штамм является очень заразным, но не столь смертельным, что позволит многим людям приобрести иммунитет.