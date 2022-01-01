В Японии заявили о разработке вакцины от коронавируса, которая будет работать все время

О ведении сенсационной разработки заявили японские медики. Как рассказывает Lenta.ru со ссылкой на JapanTimes, в Токийском институте медицинских наук идет разработка «пожизненной» вакцины от коронавируса – предполагается, что одного прививочного курса должно хватить для формирования устойчивого иммунитета от злочастного вируса.

За основу этой разработки была взята вакцина против оспы версии еще XVIII века, которую разработал известный британец Эдвард Дженнер. Тогда именно при помощи этой новации удалось победить смертельную болезнь, сопровождавшую человека долгое время. Японцы планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины, в которой будет спайковый белок коронавируса. Основанная на этой технологии вакцина при испытании на мышах показала устойчивый иммунитет от птичьего гриппа, который сохранялся более чем 20 месяцев.

Однако праздновать рано – даже если такое изящное медицинское решение и будет найдено и подтверждено, первые две фазы клинических испытаний японской вакцины пройдут не раньше начала 2023 года. Пока же миру остается использовать имеющиеся прививки, которые требуют ревакцинации каждые шесть месяцев.