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​Срочно! Есть способ дольше сохранить новогодние салаты «живыми»

Эксперт рассказал, как спасти скоропортящиеся новогодние салаты

​Срочно! Есть способ дольше сохранить новогодние салаты «живыми»
Фото gastronom.ru

Традиционные новогодние салаты – а именно оливье и «селедка под шубой» – имеют тенденцию быстро портиться, но с этим можно справиться. Как рассказал шеф-повар Антон Калер в интервью радио Sputnik, срок реализации подобных заправленных салатов – 12 часов, а незаправленный еще можно подержать максимум 18 часов, после чего он тоже может стать опасным для здоровья (особенно, подорванного новогодней ночью – прим. ред.).

Чтобы потреблять эти кулинарные прелести относительно безопасно, их нужно хорошо упаковывать и убирать в холод. «Если салат на балконе замерзнет, то он просто превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо полностью обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой», – отметил эксперт. И подчеркнул – ни в коем случае нельзя есть оливье или «селедку», если вам показалось, что их запах хоть как-то изменился.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 166, комментариев: 0
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