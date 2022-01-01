Эксперт рассказал, как спасти скоропортящиеся новогодние салаты

Традиционные новогодние салаты – а именно оливье и «селедка под шубой» – имеют тенденцию быстро портиться, но с этим можно справиться. Как рассказал шеф-повар Антон Калер в интервью радио Sputnik, срок реализации подобных заправленных салатов – 12 часов, а незаправленный еще можно подержать максимум 18 часов, после чего он тоже может стать опасным для здоровья (особенно, подорванного новогодней ночью – прим. ред.).

Чтобы потреблять эти кулинарные прелести относительно безопасно, их нужно хорошо упаковывать и убирать в холод. «Если салат на балконе замерзнет, то он просто превратится в кашу после того, как разморозится. Чтобы этого избежать, надо полностью обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой», – отметил эксперт. И подчеркнул – ни в коем случае нельзя есть оливье или «селедку», если вам показалось, что их запах хоть как-то изменился.