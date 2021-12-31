В Югре на Новый год не ожидается аномальных морозов

Новый 2022 год сургутяне встретят без аномальных морозов. Природа решила порадовать северян комфортными около -20 и снегопадом.

«Ожидается, что в период с 31 декабря 2021 года по 02 января 2022 года сохранится умеренно морозная погода, как и должно быть! Временами небольшой снег. Ветер южных направлений умеренный. Преобладающая температура воздуха в ночное время -19,-24 °С, при прояснениях до -34 °С, в дневное время -12,-17 °С, по восточным районам до -27 °С», - рассказали специалисты окружного управления ЦГМС.

По данным Gismeteo, в Сургуте накануне праздника будет идти снег, температура воздуха составит -17°С, а 1 января потеплеет до -14°С.