Авиакомпания Utairза 11 месяцев перевезла 6,7 млн пассажиров

За 11 месяцев 2021 года самолетами авиакомпании Utairвоспользовались 6,7 млн человек. Рост пассажиропотока по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 52 процента, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выросли и другие производственные показатели: загрузка увеличена до 82 процентов, открыто 36 новых направлений, на 64 процента увеличено число рейсов по туристическим маршрутам относительно летнего расписания допандемийного 2019 года.

«В 2021 году доля региональных рейсов Utair выросла на 7% по отношению к 2020 году и на 49% — к 2019-му. Мы запустили прямые рейсы из регионов на зарубежные курорты: в Турцию, ОАЭ, Армению и Азербайджан. Это большой шаг в развитии транспортной доступности регионов. В 2022 году планируем ввести более 20 новых маршрутов и связать прямыми рейсами крупные региональные центры страны, а также продолжим открывать рейсы за границу», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.